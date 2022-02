Weitere 3000 Soldaten verlegt : US-Regierung: Putin könnte schon am Mittwoch in Ukraine einmarschieren

„Es gilt einen Krieg in Europa zu verhindern“, hieß es von der Bundesregierung nach einer Schaltkonferenz der westlichen Verbündeten. Der USA gehen von einer baldigen Invasion Russlands in die Ukraine aus, deswegen werden 3000 weitere Soldaten nach Polen verlegt.

Die westlichen Verbündeten haben in einer Schaltkonferenz zur Ukraine-Krise am Freitag noch einmal ihre Entschlossenheit betont, mit schnellen und tiefgreifenden Sanktionen auf eine mögliche russische Invasion in der Ukraine zu reagieren. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es am Freitag anschließend, die Lage werde von den Teilnehmern aus Europäische...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.