Gesundheitsrisiken : USA: Aussetzung von Johnson & Johnson-Impfungen empfohlen

Unter anderem in Deutschland waren im März die Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff vorübergehend ausgesetzt. Die USA stoppen nun Impfungen eines anderen Herstellers. Ist das Problem das gleiche?

Silver Spring | Die Behörden in den USA haben eine vorübergehende Aussetzung der Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson empfohlen, nachdem bei sechs Menschen im Land danach Sinusvenenthrombosen erfasst wurden. Die Fälle würden nun genauer untersucht. Das teilten die Gesundheitsbehörde CDC und die Arzneimittelbehörde FDA am Dienstag in einer gemeinsamen ...

