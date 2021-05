Erzwungene Landung : USA verhängen ebenfalls Sanktionen gegen Belarus

Mit der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine hat sich Belarus immer tiefer in die Konfrontation mit dem Westen manövriert. Auch die USA verhängen nun weitere Sanktionen.

Bruxelles | Nach der EU haben nun auch die USA wegen der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in Minsk Sanktionen gegen Belarus beschlossen. In der kommenden Wochen träten Strafmaßnahmen gegen neun staatliche belarussische Firmen wieder in Kraft, sagte die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Jen Psaki. Zudem bereiteten die Vereinigten Staaten in Absp...

