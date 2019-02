Konfrontation an der Grenze : Venezuela bricht diplomatische Beziehungen zu Kolumbien ab

Der Machtkampf zwischen Venezuelas Präsidenten Maduro und seinem Gegenspieler Guaidó spitzt sich zu. Die Opposition will Hilfsgüter über die gesperrten Grenzen zu Nachbarländern einführen.

von dpa

23. Februar 2019, 21:23 Uhr

Venezuela hat inmitten der Krise um die Einführung von Hilfsgütern die diplomatischen Beziehungen zum Nachbarland Kolumbien abgebrochen.

«Wir können nicht weiter tolerieren, dass sich kolumbianisches Gebiet für eine Aggression gegen Venezuela hergibt», sagte Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro bei einer Massenkundgebung seiner Anhänger in Caracas. Er habe deshalb beschlossen, alle Beziehungen zu Kolumbien abzubrechen. Alle kolumbianische Diplomaten und Konsularbeamten sollten binnen 24 Stunden das Land verlassen.

Maduro bezeichnete den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó als «Clown, Hampelmann, Marionette des US-Imperialismus». Guaidó, der von den USA und anderen westlichen Staaten unterstützt wird, hat mit Hilfe des kolumbianischen Präsidenten Iván Duque die Sammlung von 600 Tonnen Hilfsgüter in Cúcuta, an der Grenze zu Venezuela, organisiert.

Die Lebensmittel und Medikamente sollten am Samstag in Lastwagen nach Venezuela gefahren werden. Bislang konnte der Transport jedoch nicht die von Maduro geschlossene Grenze überqueren. Auf einer der Grenzbrücken wurden vier Lastwagen von venezolanischen Sicherheitskräften mittels Tränengas und Gummigeschossen zum Stehen gebracht, nachdem sie eine erste Barriere durchbrochen hatten. Mehrere Menschen wurden verletzt. Zwei der Lastwagen gerieten in Brand, wie der Sender Radio Caracol berichtete.

Maduro erklärte sich als Síeger in dem Tauziehen um die Hilfsgüter. «Der Staatsstreich (der Opposition) ist gescheitert», sagte er. Nach Ansicht Maduros hat die Hilfsgüteraktion seines Kontrahenten Guaidó das Ziel, eine militärische Intervention und den Sturz der Regierung einzuleiten. In Venezuela herrscht ein schwerer Notstand in der Lebensmittel- und Medikamentenzulieferung.