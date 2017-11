Paradise Papers : Vermögen geschickt verschleiern

vergrößern 1 von 2 Foto: Horst Ossinger 1 von 2

von Andreas Herholz und Tobias Schmidt

erstellt am 06.Nov.2017 | 20:55 Uhr

Die „Paradise Papers“ sind der neueste Coup des Internationalen Netzwerks Investigativer Journalisten (ICIJ), das im vergangenen Jahr schon die „Panama Papers“ veröffentlicht hatte. Erneut geben die Journalisten Einblick in die verborgene Welt der Steueroasen, Oligarchen und Superreichen. Grundlage ist ein Datenleck von 1,4 Terabyte. Quelle ist die Kanzlei Appleby mit dem Hauptsitz auf der Isle of Man. Hintergründe zu den jüngsten Enthüllungen:



Welche Prominenten finden sich in den Paradise Papers?

Unter den Offshore-Nutzern sind Milliardäre, Adelige, Unternehmer, Erben, Investoren, und Politiker. Allerdings handelt es sich offenbar nur in Einzelfällen um Straftaten. Insgesamt sind mehr als 120 Politiker aus beinahe 50 Ländern in das Geschäft mit der Steuervermeidung involviert, auch die britische Queen taucht in den Daten auf. Der aufsehenerregendste Fall ist der des amerikanischen Handelsministers Wilbur Ross. Er soll von Geschäften mit einer Firma profitiert haben, die dem Schwiegersohn des russischen Präsidenten Wladimir Putin gehört. Die Enthüllung könnte die Regierung von US-Präsident Donald Trump weiter in Bedrängnis bringen – ein Sonderermittler untersucht bereits seit Monaten die Kontakte zwischen Trumps Wahlkampfteam und der Regierung in Moskau.



Tauchen Deutsche in den Papieren auf?

Etwa 1000 Deutsche werden in den Daten aufgeführt. Mit dabei der Pharma-Milliardär Curt Engelhorn und der Glücksspiel-Mogul Paul Gauselmann, die wohl große Teile ihres Vermögens verschleiert haben. Auch Altkanzler Gerhard Schröder taucht in den Dokumenten auf. In seinem Fall zeigen die Enthüllungen allerdings nur, was längst bekannt ist: Schröder hat enge Beziehungen zu russischen Oligarchen und Ölkonzernen.

Was bedeutet das neue Datenleck?

Mehr als 600 Milliarden Euro jährlich werden über Steueroasen verschoben, berichtete die „Süddeutsche Zeitung“, der die „Paradise Papers“ zugespielt worden waren. Beteiligt sind Konzerne wie Apple, Nike und Uber. Inwieweit die von der Firma Appleby betreuten Geschäfte tatsächlich illegal waren, ist noch nicht klar.

Gab es seit den Panama Papers Fortschritte im Kampf gegen Steuersünder?

Auf der Ebene der OECD, der G20 und in der EU hat es Reformen gegeben. So ist der automatische Steuer-Informationsaustausch mit über 100 Ländern angelaufen, es gibt ein sogenanntes Transparenzregister. Doch reicht das noch nicht. SPD-Chef Martin Schulz kritisierte gestern, die schwarze Liste der Steueroasen sei nicht vollständig: „Auch die Begünstigten von Unternehmen, die Konten in Steueroasen unterhalten, müssen in diesen Listen genannt werden. Wir brauchen die Namen der Personen.“

Wie reagiert die Politik auf die Enthüllungen?

Nach der Veröffentlichung der „Paradise Papers“ hat die Bundesregierung die an der Recherche beteiligten Medien aufgefordert, der Finanzverwaltung und den Strafverfolgungsbehörden die Daten zur Verfügung zu stellen. Nach der Veröffentlichung der „Panama Papers“ 2016 hatten sich die Journalisten mit Verweis auf den Quellenschutz geweigert, ihr Material preiszugeben. Erst kürzlich war das BKA schließlich auf anderem Wege an die Daten gelangt.