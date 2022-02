Politik : Verwaltungsgericht überprüft Verbot von zwei G20-Protesten

Viereinhalb Jahre nach dem G20-Gipfel in Hamburg verhandelt das Verwaltungsgericht über die Rechtmäßigkeit des Verbotes von zwei Protesten gegen das Regierungstreffen. Geklagt hat die globalisierungskritische Organisation Attac. Die Aktionen - nach Angaben von Attac waren es sogar drei - sollten in der Hamburger City stattfinden. Das war nach einer Allgemeinverfügung der Stadt nicht erlaubt. Eine Klage von Attac in einem Eilverfahren blieb erfolglos. Am Donnerstag (10.00 Uhr) will sich das Gericht im sogenannten Hauptsacheverfahren mit dem Versammlungsverbot befassen. Es ist nach dpa-Informationen wahrscheinlich, dass auch ein Urteil verkündet wird.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.