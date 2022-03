Pandemie : Viele Corona-Maßnahmen fallen: Maskenpflicht drinnen bleibt

Mitten in einer verschärften Infektionswelle fallen wesentliche Corona-Schutzmaßnahmen weg. Nordrhein-Westfalen geht einen vorsichtigeren Weg. In einer Übergangszeit gilt weiter Maskenpflicht.

In Nordrhein-Westfalen entfallen ab Samstag die Corona-Kontaktbeschränkungen auch für Ungeimpfte sowie Zuschauer-Obergrenzen für Veranstaltungen. Die Maskenpflicht in Innenräumen - etwa beim Einkaufen und in Schulen - wird aber bis zum 2. April verlängert. Angesichts der steigenden Infektionszahlen nutze die Landesregierung die Übergangsregelung im geä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.