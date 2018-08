Mauerbau vor 57 Jahren : Vorher-Nachher-Bilder: Hier war Deutschland einst geteilt

Am 13. August 1961 hatte die SED mit dem Bau der Mauer begonnen. Heute sind die Spuren noch immer zu erkennen.

von ab, jkk und dpa

13. August 2018, 15:15 Uhr

Deutschland gedenkt der Opfer des Mauerbaus vor 57 Jahren. In der zentralen Mauer-Gedenkstätte in Berlin wurden am Montag Kränze und Blumen niedergelegt. Die Bundesregierung will das Gedenken an die Opfer des DDR-Grenzregimes wach halten. "Der Fall dieses menschenverachtenden Bauwerks" sowie die friedliche Revolution der Jahre 1989 und 1990 sei "eines der glücklichsten Kapitel unserer Geschichte", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. "Gleichwohl ist und bleibt auch das Gedenken an die Opfer der Mauer, an die Opfer der SED-Diktatur insgesamt und der deutschen Teilung für die Bundesregierung ein wichtiges Anliegen." Besonders die Gedenkstätte Berliner Mauer leiste dazu einen wertvollen Beitrag.

Sehen Sie hier alte und neue Luftbilder im Vergleich

Am 13. August 1961 hatte die SED-Führung unter Walter Ulbricht mit dem Bau der Mauer begonnen. Das rund 155 Kilometer lange Bollwerk zerschnitt Berlin mehr als 28 Jahre. Die Teilung endete erst mit dem Fall der Mauer am 9. November 1989. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen starben an der Berliner Mauer mindestens 140 Menschen durch das DDR-Grenzregime. An der einstigen, knapp 1400 Kilometer langen deutsch-deutschen Grenze kamen nach einer wissenschaftlichen Untersuchung 327 Menschen aus Ost und West ums Leben. Sehen Sie hier den Vorher-Nachher-Vergleich des Mauerverlaufs anhand von Luftbild-Aufnahmen (Schieber bewegen!)

Brandenburger Tor:

Bernauer Straße:

East Side Gallery:

Potsdamer Platz:

Checkpoint Charlie:

Und so war Berlin insgesamt geteilt: