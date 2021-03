Prozess : Waffenversteck bei KSK-Soldat: Haftstrafe gefordert

Ein Ausbilder des Kommandos Spezialkräfte hortet im Garten Waffen, Munition und Sprengstoff. Er gehörte zur inzwischen aufgelösten 2. Kompanie. Der Staatsanwalt fordert Haft für den EX-Soldaten.

Leipzig | Jahrelang hortete ein Elitesoldat des Kommandos Spezialkräfte (KSK) Waffen, Sprengstoff und Munition in seinem Garten in Nordsachsen - dafür soll er laut Generalstaatsanwaltschaft ins Gefängnis. Der Vertreter der Anklagebehörde beantragte in seinem Plädoyer vor dem Landgericht Leipzig eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren. Als Schießausbilder beim...

