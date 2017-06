Linke-Parteitag in Hannover : Wagenknecht attackiert Schulz

vergrößern 1 von 6 Foto: Peter Steffen 1 von 6











Für die Linke ist ein rot-rot-grünes Bündnis die einzige realistische Regierungsoption nach der Bundestagswahl am 24. September. Derzeit gibt es dafür in den Umfragen aber keine Mehrheit. In der Linken ist umstritten, ob man im Wahlkampf auf eine Regierungsbeteiligung zusteuern oder einen straffen Oppositionskurs einschlagen soll.

Wagenknecht rief ihre Partei zu einem selbstbewussten Wahlkampf auf. «Es geht darum so stark zu werden, dass wir die anderen vor uns hertreiben können», sagte sie. Der SPD warf sie vor, an Niedriglöhnen, Rentenkürzungen und Hartz IV nichts ändern zu wollen. Im Vergleich zum aktuellen Entwurf für das SPD-Wahlprogramm sei das der vergangenen Wahl «ein geradezu revolutionäres Dokument».

Wagenknecht griff auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz persönlich an. Sie riet ihm, sich ein Beispiel an der sozialdemokratischen Labour-Partei in Großbritannien zu nehmen, die mit ihrem Kandidaten Jeremy Corbyn die regierenden Konservativen um die absolute Mehrheit brachte. «Es steht nun leider nicht in unserer Macht, aus Martin Schulz einen deutschen Jeremy Corbyn zu machen», spottete sie.

Die Linken haben als erste Bundestagspartei ihr Wahlprogramm beschlossen. Wie geht es bei den anderen Parteien weiter? Die Grünen wollen ihr Wahlprogramm auf einem Parteitag vom 16. bis 18. Juni in Berlin beraten und beschließen. Die SPD ist eine Woche später am 25. Juni an der Reihe. Die Sozialdemokraten kommen dann in Dortmund zu einem Parteitag zusammen. Die Union will ihr Wahlprogramm Anfang Juli präsentieren.

