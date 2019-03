Rechtspopulisten im Aufwind : Wahl in Estland: Oppositionspartei nach E-Voting vorn

Estland gilt als weltoffen und progressiv. Bei der Parlamentswahl können die Bürger erneut elektronisch abstimmen. Danach liegt die oppositionelle Reformpartei in Front. Aber auch in dem Ostsee-Staat sind Rechtspopulisten auf dem Vormarsch, was Konsequenzen für die Regierungsbildung hat.

von dpa

03. März 2019, 20:17 Uhr

Bei der Parlamentswahl in Estland liegt nach ersten Teilergebnissen die oppositionelle Reformpartei vorn. Nach Auswertung der elektronisch abgegebenen Stimmen kommt die wirtschaftsliberale Kraft auf 40 Prozent der Stimmen, teilte die Wahlkommission in Tallinn mit.

Dahinter liegt die rechtspopulistische Estnische Konservative Volkspartei (EKRE) mit 13,5 Prozent vor der mitregierenden konservativen Partei Isamaa (12,6 Prozent).

Die linksgerichtete Zentrumspartei von Regierungschef Jüri Ratas kommt nach Auszählung der Internet-Abstimmung auf 11,7 Prozent, ihr sozialdemokratischer Koalitionspartner auf 11,4 Prozent. Für die neugründete Partei Estland 200 stimmten 5,5 Prozent der Online-Wähler. Am E-Voting nahmen mehr als ein Viertel der Wahlberechtigten teil - ein neuer Rekord. Mit der Auswertung der übrigen Stimmen dürften sich die Kräfteverhältnisse noch verschieben.

Im Wahlkampf in dem nordosteuropäischen Ostsee-Staat, der zuletzt durch den riesigen Geldwäscheskandal bei der estnischen Filiale der Danske Bank in die Schlagzeilen geraten war, standen Wirtschafts- und sozialpolitische Themen im Vordergrund. In der letzten Fernsehdebatte am Wahlvorabend diskutieren die Spitzenkandidaten der Parteien zudem eine mögliche Kriminalisierung von Doping, nachdem zwei estnische Langläufer in den Dopingskandal bei der Nordischen Ski-WM verwickelt sind.