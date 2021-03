Prognosen : Wahl in Israel: Netanjahu mit Chance auf weitere Amtszeit

Ministerpräsident Netanjahu und sein rechtskonservativer Likud gehen trotz Verlusten als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl in Israel hervor. Der 71-Jährige hat Chancen, Regierungschef zu bleiben.

Jerusalem | Am Wahltag gibt Benjamin Netanjahu noch einmal alles. Via Twitter kündigt der Ministerpräsident erneut Direktflüge zwischen Israel und Mekka in Saudi-Arabien an. Sein Kalkül dahinter ist klar: Der 71-Jährige will Regierungschef bleiben, da könnte er die Gunst arabischer Wähler oder Abgeordneter noch gut gebrauchen. Am Abend zeigen dann aber die ...

