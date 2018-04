Schusswaffen : Wann Polizisten zur Waffe greifen

Meist töten Beamte verletzte Wildtiere nach Autounfällen. Kriminologe warnt vor „robusterer Polizei“

von Marion Trimbor

20. April 2018, 20:45 Uhr

Wenn Polizisten zur Waffe greifen, sorgt das meist für Aufsehen. Wie Anfang März, als zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren ein Mensch bei einem Polizeieinsatz in Mecklenburg-Vorpommern erschossen wurde. Ein Polizeieinsatz bei einem Kiosk-Überfall in Neubrandenburg war eskaliert. Erst gestern kam ein 38-jähriger Mann in Langenfeld bei Leverkusen durch Polizeikugeln ums Leben. Der Mann hatte die Polizisten mit einer Gaspistole bedroht.

Seit Jahren steigt der Schusswaffengebrauch, wie es amtlich heißt, bei der Polizei leicht an. So setzten Beamte 2017 in Deutschland 13 418 Mal ihre Waffe ein, wie aus einer Umfrage unserer Redaktion unter den Sicherheitsbehörden hervorgeht.

Wer dabei an Verfolgungsjagden und wilde Schießereien denkt, liegt aber falsch. Nur sehr selten, in etwas mehr als 140 Fällen, ging es darum, dass ein Beamter einen Amokläufer oder gefährlichen Verbrecher stellte oder dass er einen Straftäter an der Flucht hindern wollte.

Die vorläufigen Zahlen aus 2017 liegen etwas höher als in den Vorjahren. 2016 starben bundesweit elf Menschen durch Polizeikugeln, 2015 waren es zehn Menschen. 2016 gab es 28 Verletzte und 2015 laut Statistik 22 Verletzte. Angesichts von mehr als 260 000 Polizisten bei Bund und Ländern lägen die Zahlen dennoch auf eher niedrigem Niveau, sagt der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Oliver Malchow: „Es ist deutlich, dass wir im Vergleich zu anderen Staaten keine „schießwütige“ Polizei haben.“

Dazu würden Schulungen und Einsatztrainings beitragen, bei denen die Polizisten deeskalierendes Verhalten üben. Nach wie vor nutzten die meisten Polizisten ihre Dienstwaffe ein Leben lang nur auf dem Schießstand. Auch der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft DPolG, Rainer Wendt, sagte: „Die Polizei behält die Nerven.“ In den USA ist das ganz anders: Dort sterben, umgerechnet auf die Einwohnerzahl, fast 20-mal mehr Menschen durch Polizeikugeln als hierzulande.

Unter den Bundesländern liegt das bevölkerungsreichste Land Nordrhein-Westfalen mit 35 Schüssen auf Menschen, 5 Toten und 15 Verletzten im Jahr 2017 vorn.

Mit ihrer Waffe töteten die Polizisten vor allem kranke, verletzte oder gefährliche Tiere, die nach einem Wildunfall verletzt wurden. Das war im vergangenen Jahr in 98,5 Prozent der Schusswaffen-Einsätze der Fall. Kein Wunder: Der Wildbestand in Deutschland wächst. Immer mehr Wildschweine, Rehe und Hirsche sind auch in bewohntem Gebiet unterwegs und profitieren von der wachsenden Zahl an Raps- und Maisfeldern.

Nach Angaben der Versicherungswirtschaft passiert inzwischen auf deutschen Straßen alle zwei Minuten ein Wildunfall – ein Rekordwert. Auch entlaufene Haustiere oder ausgebüxte Pferde, denen nach dem Unfall nicht mehr geholfen werden kann, rufen die Polizei auf den Plan. Um welche Tiere es sich genau handelt, ist unklar, weil keine gesonderte Statistik geführt wird.

Der genaue Blick auf die Zahlen zeigt, dass der Schusswaffengebrauch gegen Menschen sogar rückläufig ist. Während die Polizei 2001 noch 222-mal auf Personen schoss, waren es in den vergangenen drei Jahren nur noch um die 100 Fälle.

„Das spricht dafür, dass Polizisten zunehmend andere Mittel einsetzen, um sich selbst zu verteidigen oder ein bestimmtes Ziel zu erreichen“, lobt der Kriminologe Prof. Thomas Feltes von der Ruhr-Universität Bochum. So hätten die Beamten auch beim G-20- Gipfel in Hamburg nicht geschossen, an dessen Rande es vergangenen Juli gewalttätige Krawalle gab.

Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft DPolG Rainer Wendt kritisiert allerdings, dass Beamte zu wenig Praxis beim Schießen haben. Im Alltag bleibe wegen Personal- und Zeitmangels oft keine Zeit für das Schießtraining. „Ein- bis zweimal im Jahr das Schießen zu üben ist zu wenig“, sagt Wendt. Kriminologe Feltes fordert zudem, dass das Netz der Unterstützung für traumatisierte Beamte, die auf einen Menschen geschossen haben, engmaschiger sein sollte.

Der Berufsalltag auf der Straße ist für Beamte brutaler geworden. Gewalt und Respektlosigkeit gegenüber Polizisten nehmen zu. In Nordrhein-Westfalen gibt es deshalb Forderungen nach einer robusteren Polizei, die konsequenter, führungsstärker und robuster auftritt.

Feltes fürchtet einen Paradigmenwechsel und sagt: „Dies könnte von den Beamten missverstanden werden.“ Die Politik müsse deutlich machen, „dass das Leben das höchste Gut ist, dass es zu schützen gilt“. Egal ob es sich um Straftäter oder psychisch kranke Menschen handle. Denn wenn Polizisten auf Menschen schießen, geht es meist um psychisch Kranke oder gestörte Personen – Tendenz steigend. Feltes fordert: „Hier haben wir einen dringenden Bedarf nach mehr Fortbildung für die Polizei.“

Gewaltausbrüche und Messerattacken gelten als großes Risiko für Polizisten. „Mehr Gewalt bedeutet für die Kollegen, sich stärker auf die Eigensicherung konzentrieren zu müssen, was dann auch das Ziehen der Waffe beinhaltet“, sagt GdP-Chef Malchow. „Das ist ein letztes, aber zulässiges Mittel der Notwehr.“