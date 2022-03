Ärger in Niedersachsen : Wegen Maskenpflicht: Disco erteilt Ministerpräsident Weil Hausverbot

In Diskotheken in Niedersachsen gilt eine Maskenpflicht. Darüber ist ein Betreiber aus Aurich so wütend, dass er seinem Ministerpräsidenten Hausverbot erteilt.

Aus Verärgerung über die in Niedersachsen geltende Maskenpflicht in Clubs und Diskotheken hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in einer ostfriesischen Disco Hausverbot bekommen. In Niedersachsen gilt in Diskotheken eine Maskenpflicht im Gehen, Stehen und Tanzen. Das Land Niedersachsen stehe mit dieser Regelung ziemlich alleine da, sagte der Betrieb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.