Politik : Weil und Honé reisen auf die Insel: Brexit und Energie

Für Gespräche über Wirtschaftskooperationen und energiepolitische Perspektiven reist Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil zusammen mit Europaministerin Birgit Honé nach Großbritannien. Auf der Reise werden die beiden SPD-Politiker von Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft begleitet, wie die Staatskanzlei am Sonntag mitteilte. „Wir wollen die Zeit auf der britischen Insel nutzen, um weitere Chancen und Perspektiven der Zusammenarbeit nach dem Brexit auszuloten“, sagte Weil.

Zunächst sind in London mehrere Gespräche mit britischen Ministern, Vertretern der Labour Party sowie ein Forum zur allgemeinen politischen Entwicklung nach dem Brexit und im Angesicht des Krieges geplant. Am Dienstag reist die Delegation weiter nach Schottland. Den Besuch in Edinburgh verbinde der Regierungschef mit energiepolitischen Interessen, hieß...

