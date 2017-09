Prognose : Welchen Kurs nimmt Wirbelsturm «Irma»?

vergrößern 1 von 1 Foto: Joseph Smith 1 von 1

- Am Mittwoch um etwa 1 Uhr Ortszeit (0700 MESZ), zog «Irma» über die Karibikinsel Barbuda. Mittags hatte der Sturm die Jungferninseln erreicht. Am Mittwochabend war der Sturm nördlich des US-Außengebiets Puerto Rico.

- Am Donnerstag um 2 Uhr morgens (0800 MESZ) befand sich das Zentrum des Hurrikans 225 Kilometer nordwestlich von Puerto Ricos Hauptstadt San Juan.

- In der Nacht zu Freitag passierte «Irma» Haiti und war um 2 Uhr morgens (0800 MESZ) östlich von Kuba. Am frühen Freitagmorgen zog der Hurrikan auch über die südlichen Ausläufer der Bahamas.

- Im Laufe des Samstags sollte «Irma» nördlich an Kuba entlangziehen.

- «Irma» zieht den Prognosen zufolge dann weiter in Richtung Florida. Die ersten Ausläufer könnten den US-Staat demzufolge am Samstag um 8 Uhr (14 Uhr MESZ) erreichen, das Zentrum des Sturms am frühen Sonntagmorgen.

- Später könnte «Irma» sich entlang der US-Ostküste bis zur Grenze der Bundesstaaten Georgia sowie South und North Carolina bewegen.

