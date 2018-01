Koalitionsverhandlungen : Wenn Freunde zu Gegnern werden

Mit den Koalitionsverhandlungen beginnt auch das Ringen um Posten. Alte Versprechen holen SPD-Chef Schulz ein

von Beate Tenfelde

26. Januar 2018, 05:00 Uhr

Gut vier Monate nach der Bundestagswahl beginnen heute in insgesamt 18 Arbeitsgruppen die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, CDU und CSU. Die Union will möglichst bis Karneval – Rosenmontag ist am 12. Februar – fertig werden. Auch SPD-Bundesvize Manuela Schwesig sprach sich für zügige Gespräche aus, fügte aber hinzu: „Wir müssen uns auch die notwendige Zeit nehmen, damit am Ende etwas Gutes dabei herauskommt.“

Die Union wäre gern schon am vergangenen Montag zur Sache gekommen. Aber selbst CSU-Drängler wie Alexander Dobrindt hielten sich in den letzten Tagen auffallend zurück. Die SPD, auch von der immer wuchtigeren „No-Groko“-Debatte erschüttert, brauchte noch Zeit zur Selbstfindung. Für knallharte Forderungen reichte allerdings die Kraft.

Am Rande einer Klausur im Willy-Brandt-Haus unterstrichen führende SPD-Politiker Forderungen ihrer Partei nach Korrekturen an den bisherigen Sondierungsergebnissen. So stellte Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) im „Morgenmagazin“ klar, dass ihre Partei in den Koalitionsgesprächen auf Verbesserungen beim Familiennachzug für Flüchtlinge pochen will: „Da muss auch noch was kommen.“

Die Personaldebatte befeuert hat in der SPD ausgerechnet der glücklose Ex-Minister Wolfgang Tiefensee. Thüringens designierter SPD-Landesvorsitzender, von 2005 bis 2009 Chef im Bundesverkehrsministerium und an der Bahnprivatisierung gescheitert, erinnert seinen Parteivorsitzenden Schulz daran, dass Glaubwürdigkeit im normalen Leben, aber auch für eine Partei „ein sehr hohes Gut“ sei.

Das ist ein spitzer Hinweis auf Schulz’ Ankündigung gleich nach der Bundestagswahl, er werde nicht Minister in einer Großen Koalition werden. Der SPD-Chef sagte damals: „Ganz klar, in eine Regierung von Angela Merkel werde ich nicht eintreten.“ Heute dagegen klingt das ganz anders: „Personalfragen kommen ganz am Ende“, teilt Schulz wolkig mit. Tiefensee spricht vielen aus dem Herzen, wenn er nachbohrt. Er wünsche sich von Schulz, dass er seine früheren Worte „aufrechterhält und glaubwürdig zum Ausdruck bringt: ‚Ich stehe zu dieser Aussage‘.“

Schon vor dem denkwürdigen SPD-Parteitag am letzten Sonntag in Bonn, wo hellwache Jungsozialisten kampferprobte Alt-Genossen inklusive Schulz in Bedrängnis brachten, gab es Mahnungen. Selbst Bundesvorstandsmitglieder sollen ihren Vorsitzenden unmittelbar vor dem Kongress gedrängt haben, seinen angekündigten Verzicht auf ein Ministeramt öffentlich zu bestätigen. Es kam: nichts.

In der SPD wird als Folge munter spekuliert, wer in einer neuen Regierung was werden könnte. Dabei fällt laut ARD auch der Name Olaf Scholz, den Teile der SPD als ersten Kandidaten für das Finanzministerium nennen. Wieder im Spiel scheint Sigmar Gabriel, auch wenn er sich seit einiger Zeit demonstrativ in die hinteren Reihen der niedersächsischen Landesgruppe setzt. Man könne in einer neuen Großen Koalition den derzeit beliebtesten sozialdemokratischen Politiker nicht außen vor lassen, raunen neuerdings auch jene, die langsam erkennen, wie tüchtig ihr früherer Parteichef war und als Außenminister derzeit noch ist. Das Auswärtige Amt ist aber auch Schulz’ Sehnsuchtsort. Sieht aus, als sei sein „Freund Sigmar“ nun ein Gegner.

In die Riege der Koalitionsunterhändler hat es der Niedersachse geschafft. Er kann auf Erfolge aus dem Jahr 2013 verweisen. In den damaligen Verhandlungen mit der Union benannte er von Anfang an zwei Ziele und setzte sie auch durch – nämlich die Rente mit 63 und den Mindestlohn. In der anschließenden Mitgliederbefragung stimmte die Basis zu 75 Prozent für die Groko.

Das sieht bei Schulz jetzt anders aus: Er verfügt erstens nicht über Gabriels Führungsqualitäten, wie politische Beobachter jetzt feststellen. Und der SPD-Chef hat zweitens die „No-Groko“- Kampagne der Jungsozialisten am Hals. Die Jusos werben mit Erfolg unter dem Motto „Tritt ein, sag Nein“ massiv um neue Groko-kritische Mitglieder: Sie sollen beim Basisvotum gegen den Koalitionsvertrag stimmen und das Bündnis mit der Union so verhindern. Wo Schulz derzeit auch hinschaut: Probleme.

Kommentar “Faust kommt aus der Tasche“ von Burkhard Ewert SPD-Chef Martin Schulz preist die Ergebnisse der Sondierungen als hervorragend und wird von der eigenen Partei zerfleischt. Lange hat es gebraucht, bis andere angesichts dessen ihre Sprache wiedergefunden haben, so wie der Industrieverband BDI, der Neuverhandlung fordert, oder wie der DIHK, der die SPD warnt, den deutschen Wohlstand für gottgegeben zu halten. Zwischen diesen Polen werden sich die Koalitionsverhandlungen wohl nahe einem Gleichgewicht einpendeln. Das entspricht nicht dem Stimmenverhältnis der künftigen Partner, aber die Sozialdemokraten haben mit der ausstehenden Mitgliederbefragung einen Trumpf. Ohne Zuckerstücke keine Zustimmung. Fair ist das nicht, aber Realität – und zwar eine, die Angela Merkel unter Druck setzt. Indem die Kanzlerin eine Regierung bildet, die ihr die Macht vorerst sichert, sägt sie zugleich am eigenen Stuhl. Schon jetzt haben die CDU-Konservativen die Faust in der Tasche.