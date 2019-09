Ukraine-Affäre : Whistleblower: Weißes Haus vertuscht bei Trump-Telefonat

Jetzt spricht in der Ukraine-Affäre der Whistleblower - und erhebt weitere schwere Vorwürfe gegen US-Präsident Trump.

von dpa

26. September 2019, 15:14 Uhr

Der Whistleblower in der Ukraine-Affäre hat dem Weißen Haus Versuche vorgeworfen, den Wortlaut eines Telefonats zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj zu vertuschen.

Das geht aus der schriftlichen Beschwerde des anonymen Geheimdienstmitarbeiters hervor, die der Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses am Donnerstag in Washington veröffentlichte.

Die US-Demokraten hatten die Veröffentlichung der Beschwerde eines Geheimdienstmitarbeiters gefordert, die die Affäre um das umstrittene Telefonat zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ins Rollen gebracht hat.

Auch der republikanische Abgeordnete Chris Stewart teilte via Twitter mit, das Dokument sei freigegeben worden. «Ich ermuntere euch alle, es zu lesen», schrieb Stewart, der im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses sitzt. Dem Sender Fox News sage er, der Bericht enthalte keine belastenden Informationen: «Es gibt darin keine Überraschungen.» Vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses soll am Donnerstag zudem der geschäftsführende US-Geheimdienstkoordinator Joseph Maguire zu dem Thema gehört werden.

Die Demokraten im Repräsentantenhaus hatten am Dienstag Vorbereitungen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet. Sie werfen dem Republikaner Verfassungsbruch vor. Trump hatte in einem Telefonat mit Selenskyj Ende Juli Ermittlungen angeregt, die dem demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden schaden könnten . Das geht aus einem Gesprächsprotokoll hervor, das das Weiße Haus am Mittwoch veröffentlichte.