Neuer Streit um Tarifautonomie : Wie hoch ist der Mindestlohn? Jeder Zweite hat keine Ahnung

Wie hoch ist aktuell der gesetzliche Mindestlohn? Viele können das nicht sagen. Dabei gilt die Bekanntheit des Mindestlohns als Schlüssel zu seiner Einhaltung.

Streitfall Mindestlohn: Es knirscht gewaltig zwischen den Tarifpartnern und in der Mindestlohnkommission - vor allem seit bekannt ist, dass der Gesetzgeber an der Kommission vorbei eine außerordentliche Anhebung auf 12 Euro plant. Nun zeigt ein internes Papier weiteres Streitpotenzial auf. Braucht es mehr Werbung für den Mindestlohn? In Deutschland kan...

