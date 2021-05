Bois de la Cambre : Wieder Massentreffen in Brüsseler Stadtpark eskaliert

Bereits vor einem Monat hatten Krawalle die belgische Hauptstadt erschüttert. Nun gibt es erneut ein illegales Massentreffen in Brüss, und wieder gibt es Auseinandersetzungen.

Bruxelles | In der belgischen Hauptstadt Brüssel ist erneut ein illegales Massentreffen eskaliert. Zahlreiche Menschen bewarfen die Polizei am Samstag unter anderem mit Böllern und Flaschen, als die Einsatzkräfte den Stadtpark Bois de la Cambre räumen wollten. Wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete, waren Hunderte Polizisten in dem Park, auch mehrere Wasserwe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.