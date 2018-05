Großeinsatz bei Houston : Wieder Tote durch Schüsse in US-Schule

Wieder sterben Menschen in einer US-High-School: Nur rund ein Vierteljahr nach den Aufsehen erregenden Todesschüssen von Florida werden nun zehn Menschen in Texas getötet.

von dpa

18. Mai 2018, 21:36 Uhr

Durch Schüsse an der Santa-Fe-High-School in Texas sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Das gab der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, am Freitag bekannt.

Zuvor war von mindestens acht Toten die Rede gewesen. Der Angriff auf die Schule sei einer der hinterhältigsten in der Geschichte der Schulen von Texas, sagte der Gouverneur.

Er kündigte eine robuste Antwort des Staates an. «Wir müssen mehr tun, als nur für die Opfer zu beten», sagte Abbott. Es müsse sichergestellt werden, dass so etwas nicht wieder passieren kann. Bereits nächste Woche solle es zu Runden Tischen mit Experten kommen.