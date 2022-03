Biotech-Firmen sorgen für Innovation : Wirkungslose Antibiotika: An diesen Alternativen arbeiten Forscher

Jährlich erkranken in Deutschland Zehntausende Menschen an Keimen, gegen die Antibiotika nicht mehr richtig wirken. Viele sterben. Im Interview erklärt der Chemiker Mark Brönstrup, an welchen Lösungen Forscher arbeiten.

Weil Antibiotika zu oft und häufig auch falsch eingesetzt werden, verlieren immer mehr von ihnen ihre Wirkung gegen schädliche Bakterien. Der Chemiker Mark Brönstrup forscht unter anderem am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung an Alternativen. Im Interview erklärt er, wieso die klassische Pharmaindustrie mittlerweile davor zurückschreckt und an w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.