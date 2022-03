Politik : Woelkis Vertreter: „Gräben noch tiefer als zuvor“

Der Vertreter von Kardinal Rainer Maria Woelki während dessen fünfmonatiger Auszeit, Rolf Steinhäuser, sieht das Erzbistum Köln weiter in der Krise. „Das spektakuläre Wunder ist ausgeblieben“, zog Steinhäuser am Dienstag in einem Grußwort zu seinem Abschied Bilanz. „Wenn man den Umfragen folgt, scheinen viele Gräben noch tiefer und unüberbrückbarer als zuvor. Die Probleme sind nicht gelöst.“

Weihbischof Steinhäuser hatte das größte deutsche Bistum in Woelkis Abwesenheit geführt und in dieser Zeit sehr viel Lob bekommen. Hervorgehoben wurden insbesondere seine Offenheit und sein Bemühen um Transparenz und Neuanfang. Anders als unter Woelki habe es keine Atmosphäre der Angst und der Einschüchterung mehr gegeben, hieß es aus Bistumskreisen. A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.