Politik : Wüst gratuliert Steinmeier zur erneuten Wahl

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat Frank-Walter Steinmeier zur erneuten Wahl zum Bundespräsidenten gratuliert. „Frank-Walter Steinmeier hat das höchste Staatsamt in den vergangenen Jahren mit Umsicht, Menschlichkeit und Weitsicht ausgeführt“, sagte Wüst in einer Mitteilung vom Sonntag. Steinmeier sei eine erfahrene Persönlichkeit und genieße in Deutschland sowie international hohes Ansehen. „Gerade in gesellschaftlich herausfordernden Zeiten braucht unser Land einen Bundespräsidenten, der für das Gemeinwohl einsteht und den Gedanken von Freiheit und Demokratie lebt“, unterstrich Wüst. Die Bundesversammlung hatte Steinmeier zuvor am Sonntag mit großer Mehrheit gleich im ersten Wahlgang im Amt bestätigt.

