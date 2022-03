Israel-Reise : Wüst telefoniert aus Quarantäne mit Präsident Herzog

In einem Telefonat zwischen Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und dem israelischen Staatspräsidenten Jitzchak Herzog haben beide den Wunsch nach enger wirtschaftlicher Zusammenarbeit betont. Wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte, unterstrichen die Politiker in dem Gespräch die „tiefe Verbundenheit zwischen Nordrhein-Westfalen und Israel“. Auch der Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder sei ein Thema gewesen. So gebe es gemeinsame Pläne für die Zukunft, sagte Wüst nach dem Telefonat. Er sei dankbar, dass Herzog den Wunsch nach engerer Zusammenarbeit unterstütze.

Wüst ist seit Sonntag in Israel. Wegen ...

