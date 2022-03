Konflikt in der Ukraine : Xi spricht mit Scholz und Macron

Nächste Bemühungen für ein Kriegsende in der Ukraine mit Kanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron und Chinas Staatslchef Xi Jinping. Peking ruft zur „maximalen Zurückhaltung“ auf.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat die gegenwärtige Lage in der Ukraine „beunruhigend“ genannt. In einem Videogespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron „bedauerte“ Chinas Präsident am Dienstag „die Rückkehr des Krieges auf dem europäischen Kontinent“, wie das Staatsfernsehen berichtete. Er unterstr...

