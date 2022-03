Hildesheim : „Z“-Symbol auf Autos ukrainischer Flüchtlinge geschmiert

Unbekannte haben das russische „Z“-Symbol auf die Autos von ukrainischen Flüchtlingen in Söhlde im Landkreis Hildesheim geschmiert. Der Buchstabe wird von Befürwortern des russischen Angriffskriegs in der Ukraine genutzt. Betroffen seien eine 24-jährige Frau und ein 63-jähriger Mann, die mit weiteren Flüchtlingen in einem ehemaligen Seniorenzentrum im Ortsteil Hoheneggelsen untergebracht seien, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ihre Autos haben ukrainische Kennzeichen, das „Z“ wurde auf die Windschutzscheiben geschmiert.

Die Polizei ermittelt den Angaben zufolge wegen Sachbeschädigung und des Anfangsverdachts der Billigung von Straftaten. Einem Erlass des niedersächsischen Innenministeriums zufolge drohen strafrechtliche Konsequenzen für das Verwenden des Symbols, weil es als Billigung des Angriffskriegs zu verstehen sei und so den öffentlichen Frieden störe....

