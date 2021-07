WHO Europa : Zahl der Infizierten in Europa steigt wieder

Das Infektionsgeschehen hatte sich in Europa über die letzten Wochen zuletzt beruhigt. Doch nun steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder an, warnt die WHO.

Kopenhagen | Der Europadirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO warnte vor einer neuen Welle von Corona-Infektionen. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte Hans Kluge, dass durch die Lockerungen der Beschränkungen in vielen Ländern und die vermehrte Reiseaktivität die Infektionsgefahr größer werde. Nach zehn Wochen Rückgang sei die Zahl der Infiziert...

