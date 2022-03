RKI-Zahlen : Zahl der Neuinfektionen steigt weiter in Niedersachsen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen ist abermals gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 1540,4. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner steckten sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus an. Am Vortag lag der Wert noch bei 1522,1. Insgesamt wurden landesweit 25 632 Neuinfektionen registriert, 20 weitere Menschen starben. Die Gesamtzahl der Covid-19-Todesfälle in Niedersachsen stieg damit auf 7764.

Der Hospitalisierungswert stieg auf 14,3. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner mit Covid-19 in den Krankenhäusern aufgenommen wurden. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-Patienten stieg ebenfalls im Vergleich zum Vortag auf 6,4 Prozent. Die höchste Inzidenz verzeichnete der Landkreis Grafs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.