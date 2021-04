Demonstrationen : Zahlreiche Proteste in Deutschland gegen Corona-Politik

Der Anblick bietet sich vielerorts mittlerweile nahezu jedes Wochenende: Proteste gegen die Corona-Politik. In einigen Städten war ein Großaufgebot der Polizei nötig.

Stuttgart/Dresden | In Deutschland haben am Wochenende erneut Tausende Menschen gegen die Corona-Politik demonstriert - teilweise trotz Verboten. In Stuttgart und Dresden setzte die Polizei jeweils mit Großaufgebot die Verbote von Protesten aus der „Querdenker“-Bewegung durch. Mehr als 700 Menschen, die am Samstag durch die baden-württembergische Landeshauptstadt gezo...

