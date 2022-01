Politik : Zeugnistag in NRW: Rund 2,1 Millionen Schüler bekommen Noten

Am Freitag stehen in Nordrhein-Westfalen die Zwischenzeugnisse an. Wegen der Omikron-Welle können aber bei weitem nicht alle Schüler ihr Zeugnis in der Schule entgegennehmen. Die Schulen können deshalb für solche Fälle die Zeugnisse auf alternativen Wegen übermitteln.

Heute ist für die meisten Schüler in Nordrhein-Westfalen Zeugnistag: Rund 2,1 Millionen Kinder und Jugendliche erhalten die Noten für das erste Halbjahr. Im Regelfall werden die Zeugnisse in der Schule überreicht. Da etliche Schüler krankheitsbedingt oder wegen Quarantäne nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, dürfen die Schulen die Zeugnisausga...

