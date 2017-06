Anti-Terror-Maßnahmen : Zugriff auf WhatsApp-Daten?

vergrößern 1 von 1 1 von 1

London, Manchester, Berlin, Paris – nach den jüngsten Anschlägen ringen Bund und Länder weiter um effektivere Anti-Terrormaßnahmen und eine Reform der deutschen Sicherheitsarchitektur. Zum Beginn der Beratungen mit seinen Länderkollegen in Dresden machte sich Bundesinnenminister Thomas de Maizière gestern für einheitliche Regelungen bei der Terrorbekämpfung stark. „Es darf in Deutschland nicht zwei Zonen unterschiedlicher Sicherheit geben“, mahnte der CDU-Politiker gestern. Auch der Gastgeber der Innenministerkonferenz, Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU), warnt vor einem „Flickenteppich“ bei der Inneren Sicherheit. Im Fokus der Debatte stehen vor allem zwei Maßnahmen: Die bundesweite Einführung verdachtsunabhängiger Kontrollen („Schleierfahndung“) sowie eine Überwachung von Messenger-Diensten wie WhatsApp.

13 von 16 Bundesländern nutzen aktuell die Schleierfahndung. Dabei handelt es sich um Kontrollen ohne konkreten Anlass, etwa in Grenznähe oder an Flughäfen, Bahnhöfen oder an Autobahnen. „Es gelingt uns, Einbrecherbanden, Drogenkuriere und seit Langem per Haftbefehl gesuchte Straftäter festzunehmen. Auch zur Terrorabwehr kann die Schleierfahndung ein sinnvolles Instrument sein“, erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gestern im Gespräch mit unserer Redaktion. „Leider funktionieren die Kontrollen an den EU-Außengrenzen nicht richtig. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf Schleierfahndung setzen.“

Bremen, Berlin und bisher auch Nordrhein-Westfalen nutzen dieses Instrument nicht. In den laufenden Koalitionsverhandlungen an Rhein und Ruhr haben CDU und FDP jedoch bereits einen Kompromiss gefunden. „Wir werden ein ganz neues Instrument, die strategische Fahndung, einführen“, erklärt CDU-Mann Armin Laschet, voraussichtlich ab Juli neuer Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Die Polizei dürfe dabei ohnen konkreten Verdacht kontrollieren, sobald es einen Anlass gebe, wie etwa die Fahndung nach international tätigen Einbrecherbanden.

Mit einer verbindlichen Entscheidung ist bei der Innenministerkonferenz in Dresden wegen des dort geltenden Einstimmigkeitsprinzips nicht zu rechnen. Doch der Ruf nach bundesweiter Schleierfahndung wird immer lauter. Personenkontrollen ohne konkreten Einzelverdacht durchzuführen, habe sich in der polizeilichen Praxis als überaus erfolgreich erwiesen und sei bei der heutigen Terrorgefahr auch nicht mehr wegzudenken, so Thomas Strobl (CDU), Innenminister von Baden-Württemberg, gestern im Gespräch mit unserer Redaktion.

Bei den Überlegungen für eine Überwachung von Messenger-Diensten wie WhatsApp zeichnet sich Konsens unter den Innenministern ab. „Eine sehr vernünftige Forderung“, erklärte Roger Lewentz (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz. Ähnlich sieht es auch Bayerns Innenminister Herrmann, der darauf verweist, dass bei den Anschlägen von Würzburg und Ansbach die Terroristen noch bis kurz vor ihrer Tat über WhatsApp mit Kontaktpersonen im arabischen Raum in Verbindung gestanden hätten.







Kommentar "Gefährliche Gesetzeslücke" von Rasmus Buchsteiner Ohne konkreten Verdacht kontrollieren – so ist der Polizei bereits mancher dicker Fisch ins Netz gegangen: Schleuser, Drogenkuriere, Terrorverdächtige. Angesichts der Bedrohungslage ist es kaum verständlich, wenn das Instrument der Schleierfahndung noch immer nicht bundesweit genutzt wird. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit bei Terrorabwehr und Kriminalitätsbekämpfung klafft immer noch eine riesige Lücke. Wenn es um Dienste wie WhatsApp geht, hält der Gesetzgeber deutsche Ermittler künstlich dumm. Eine Überwachung von Terror-Verabredungen, die über diese Kanäle verbreitet werden, erlaubt die Rechtslage nicht. Eine gefährliche Gesetzeslücke, die schnell geschlossen werden sollte. Die Innenministerkonferenz ist die Chance für eine Generalinventur.





von Rasmus Buchsteiner

erstellt am 12.Jun.2017 | 21:00 Uhr