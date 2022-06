Deutschlands Ilkay Gündogan (r) erzielt per Elfmeter das Tor zum 2:0. Foto: Marius Becker/dpa FOTO: Marius Becker Einschaltquoten 8,92 Millionen Fans sahen den deutschen Sieg im ZDF Von dpa | 15.06.2022, 12:38 Uhr

Der Fußball-Kracher Deutschland-Italien hat am Dienstagabend so viele Fernsehzuschauer in Bann gehalten wie kein anderes Programm. Den 5:2-Sieg der Mannschaft von Hansi Flick in der Nations League verfolgten ab 20.45 Uhr 8,92 Millionen (36,3 Prozent) im ZDF.