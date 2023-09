Das „verflixte siebte Jahr“: Bei Oliver Pocher und seiner Frau Amira ist nach über sechs Jahren Beziehung jetzt Schluss, wie sie in ihrem gemeinsamen Podcast „Die Pochers!“ am vergangenen Donnerstag erklärten. Im Volksmund hält sich hartnäckig der Mythos, das im siebten Jahr einer Beziehung die Wahrscheinlichkeit für eine Trennung am größten ist. Das sagen Statistiken.

US-Forscher: Das sind die kritischsten Beziehungsjahre

Der Soziologe Michael Rosenfeld von der Stanford-Universität hat mehr als 3.000 Pärchen über mehrere Jahre begleitet. Seine Studie kam 2017 zu dem Ergebnis: Das erste Jahr einer Beziehung ist besonders kritisch. 60 Prozent der Beziehungen, die Rosenfeld untersuchte, gingen vor dem ersten Jahrestag zu Ende.

Scheidungen: Gibt es das „verflixte siebte Jahr“?

Wie sieht es bei Paaren aus, die bereits geheiratet haben? Beim Blick auf die Scheidungen nach Ehejahren in Deutschland stellte Statista für das Jahr 2022 fest, dass mehr als 21.000 Ehen nach „26 oder mehr Jahren“ geschieden wurden – der höchste festgestellte Wert in der Analyse. Da das Statistische Bundesamt, von dem die Daten stammen, aber die Ehejahre nicht mehr einzeln aufgeschlüsselt hat, ist diese Zahl wenig aussagekräftig.

Blendet man diesen Wert also aus, wurden die meisten Ehen 2022 nach dem sechsten Ehejahr geschieden. 7.542 Paare gingen getrennte Wege. Danach folgt das siebte Ehejahr mit 7.319 Scheidungen und das fünfte Ehejahr mit 7.312 Scheidungen.

Amira und Oliver Pocher heirateten 2019 und waren seit 2016 ein Paar

Laut Statistik ist das „verflixte siebte Jahr“ bei Ehen in Deutschland also durchaus häufig das Scheidungsjahr. Die Pochers waren erst seit Oktober 2019 verheiratet und damit im vierten Ehejahr.

In ihrem Podcast werden Amira und Oliver Pocher weiter gemeinsam zu hören sein, so die 30-Jährige.

Trotz Trennung werden der Comedian und die Moderatorin als Duo aber nicht aus der Öffentlichkeit verschwinden: „Wir werden ja – hoffentlich kriegen wir das hin – weiter ein Team sein und sind halt jetzt weiterhin für euch als Podcast-Paar da“, so Amira Pocher bei der Trennungsankündigung.