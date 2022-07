ARCHIV - Der Regisseur und Drehbuchautor Dieter Wedel lächelt neben einem Plakat. Foto: Markus Beck/dpa/Archivbild FOTO: Markus Beck up-down up-down Medien Anwälte: Wedel starb „nach langer schwerer Krankheit“ Von dpa | 20.07.2022, 12:27 Uhr

Regisseur Dieter Wedel ist nach Angaben seiner Anwälte „nach langer schwerer Krankheit gestorben“. Wedel starb am 13. Juli in einer Hamburger Klinik. Das Verfahren gegen den 82-Jährigen wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung sei damit „ohne Weiteres beendet“, heißt es in dem Anwaltsschreiben, das Peter Gauweiler und seine Kollegen am Mittwoch verbreiteten.