ARD und ZDF: Rund um Flutjahrestag Dokus und Schwerpunkte Von dpa | 30.05.2022

Unvorstellbare Wassermassen trafen in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 das Ahrtal. Allein dort starben 134 Menschen, und auch in vielen anderen Regionen besonders in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen richteten die Fluten Mitte Juli katastrophale Schäden an. Zum ersten Jahrestag bringen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF mehrere Sendungen dazu. Darunter sind Dokus wie „Die Flut - Chronologie eines Versagens“ (13.7.) und „Die Flut - Zwischen Wut und Mut“ (14.7.) sowie eine Spezialausgabe der Talkshow „Markus Lanz“ und ein Gottesdienst aus Bad Neuenahr-Ahrweiler.