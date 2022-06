Buzz Lightyear will die Weltraummission noch retten und stößt auf viele Probleme. Foto: -/Disney/Pixar/dpa FOTO: - Animationsfilm Auf einem fremden Planeten Von dpa | 10.06.2022, 14:12 Uhr

Oh nein, das ging richtig schief! Irgendwas hat da mit dem Weltraumflug von Space-Ranger Buzz Lightyear nicht ganz geklappt. Mit seiner Crew strandet er auf einem fremden Planeten. In dem neuen Film „Lightyear“ versucht der Weltraumheld alles, um die Mission noch zu retten. Der Animationsfilm erzählt die Geschichte von Buzz, bevor er Woody in dem bekannten Film „Toy Story“ kennenlernt.