Sparkassen-Kulturstiftung Auszeichnung für Komponist Hauschka Von dpa | 22.08.2023, 08:11 Uhr Komponist Volker Bertelmann alias Hauschka Foto: Joerg Carstensen/dpa

Der Pianist und Komponist Volker Bertelmann alias Hauschka erhält in diesem Jahr den mit 30.000 Euro dotierten Großen Kulturpreis der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland. Bertelmann werde für seine Filmmusik weltweit geschätzt, erklärte der Vorsitzende der Stiftung, Landrat Thomas Hendele, am Dienstag laut einer Mitteilung. Im Frühjahr hatte Bertelmann (56) für seine Musik zu dem Film „Im Westen nichts Neues“ einen Oscar bekommen. Bekannt wurde der in Düsseldorf arbeitende Musiker durch seine mit Hilfe präparierter Klaviere eingespielten Musikstücke.