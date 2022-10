Gerade wird viel über einen „Bauer sucht Frau 2022“-Kandidaten diskutiert, der wegen Nazi-Tattoos aus der Sendung geschnitten wurde. Er ist aber nicht der einzige, der in der laufenden Staffel fehlt: Wie jedes Jahr hatte Inka Bause an Pfingsten ihre neuen Bauern vorgestellt. 17 waren es in diesem Jahr. Bei „Bauer sucht Frau“ sind jetzt aber nur noch elf Bauern und eine Bäuerin zu sehen. Woran scheitert die Teilnahme auf den letzten Metern? Das haben wir Inka Bause und ihre Produzentin Katrin Löschburg gefragt.

„Alle bis zum Ellenbogen in Kühen“: Inka Bause im schonungslosen „Bauer sucht Frau“-Interview

Fünf Bauern fehlen bei „Bauer sucht Frau 2022“

Auch der 39-jährige Schweinebauer Christian aus Melle (Niedersachsen) hatte sich für die laufende Staffel beworben; RTL strahlte sein Vorstellungsvideo aus – in der laufenden Staffel ist er trotzdem nicht dabei. Auch Steffen aus Brandenburg fehlt, genau wie Dennis, Gottfried und Mario. Nicht jeder ist damit zufrieden: „Ich bin immer noch Single und weiterhin auf der Suche“, hat Christian unserer Redaktion vor dem Staffelauftakt gesagt – und Bedauern geäußert: „Es wäre schön gewesen, beim Scheunenfest sich auch mit den anderen Landwirten mal auszutauschen.“

„Bauer sucht Frau 2022“: Inka Bause erklärt, warum nicht alle Kandidaten gezeigt werden. Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Warum RTL nicht bei allen Bauern dreht

Aber warum lädt RTL eigentlich mehr Bauern ein, als am Ende gebraucht werden? Katrin Löschburg, die Produzentin von „Bauer sucht Frau“, ordnet es so ein: „Manche verlieben sich vorher schon, sodass wir gar nicht erst drehen. Bei anderen entwickelt sich auf dem Hof nichts Erzählenswertes. Da reist die Frau nach zwei Tagen einvernehmlich ab und dann reicht es nicht für die Sendung“, sagt sie. In der Regel wurde bei den fehlenden Bauern dann auch gar nicht erst gedreht. „Dass wir bei einem Bauern eine Hofwoche drehen und ihn dann nicht zeigen, ist die absolute Ausnahme und auch schon lange nicht mehr passiert. Meistens scheitert es schon vor dem Dreh, zum Beispiel an falschen Erwartungen.“

Falsche Erwartungen? Was muss man sich denn darunter vorstellen? „Da steht dann ein Bauer um die 50 vor uns, Typ Knuddelbär, der ein bisschen so aussieht, als ob er sich mehr um seine Tiere kümmert als um sich selbst“, sagt Löschburg. „Seine Traumfrau ist maximal Mitte 30, weil er sich noch Kinder wünscht. Sie soll schlank sein, blond, gern auch Anwältin. Und dann kommt die Realität: Auf den Bauern bewerben sich ganz andere Frauen, als er gedacht hat. Dann verliert er die Lust und steigt aus.“

Es kommen auch nicht alle Frauen zu „Bauer sucht Frau“

Auch von den weiblichen Bewerberinnen kann es nicht jede in die Sendung schaffen. „Ein sehr erfahrenes Riesen-Casting-Team arbeitet daran, die Bewerbungen zu sortieren, auch die der Frauen“, erklärt Inka Bause. „Wir kriegen ja nicht nur ehrlich gemeinte, sondern auch schräge Briefe. Da müssen wir die Bauern schützen.“

Ein Fernsehauftritt lässt sich inzwischen schließlich auch bei Instagram oder in weiteren Reality-Formaten versilbern. Wenn bei der Produktion der Eindruck entsteht, dass es den Bewerberinnen mehr um den Ruhm als um den Bauern geht, ist also Vorsicht geboten: „Natürlich gibt es Leute, die einfach nur ins Fernsehen wollen – die auch schon in anderen Formaten waren. Manchmal dulden wir das auch“, sagt Bause. „Aber sie müssen uns dann plausibel erklären, dass sie wirklich diesen Menschen kennenlernen wollen.“ Sehr überzeugend muss das im vergangenen Jahr dem Kieler Bademeister Till Adam gelungen sein. Vor seinem Auftritt bei „Bauer sucht Frau“ hatte er schon in den Kuppelshows „Die Bachelorette“, „Love Island“ und „Temptation Island“ geflirtet – und nach dem Bauernformat dann bei „Ex on the Beach“ sowie „Take Me Out XXL“.

Ein weiterer Grund, Frauen nicht einzuladen, ist ihre persönliche Verfassung: „Natürlich gibt es auch Bewerbungen von Menschen, die wirklich jemanden kennenlernen möchten – bei denen wir aber den Eindruck haben: Dem geht’s mental nicht gut genug dafür“, sagt Bause. „Manche Bewerber sind vielleicht wahnsinnig unglücklich, kommen gerade aus einer Krise, wollen sich bei uns in eine neue Welt retten, manche sind labil und haben psychologische Probleme. Da müssen wir ganz vorsichtig sein und lassen uns dann von Psychologen helfen.“

Sendetermin: „Bauer sucht Frau 2022“ läuft immer montags und dienstags um 20.15 Uhr auf RTL.