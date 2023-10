Bekannt aus „Twin Peaks“ Hollywood-Star Piper Laurie mit 91 Jahren gestorben Von dpa | 15.10.2023, 10:59 Uhr Piper Laurie bei der Premiere des Kinofilms Snapshots im Jahr 2018. Archivfoto: imago images/Future Image up-down up-down

Trauer in Hollywood: Piper Laurie ist in Los Angeles gestorben. Die Schauspielerin war dreimal für den Oscar nominiert und spielte in David Lynchs Serie „Twin Peaks“ mit.