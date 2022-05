ARCHIV - Iris Berben spielt in «Triangle of Sadness» eine Nebenrolle. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa FOTO: Vianney Le Caer Filmfestspiele Berben: „Überglücklich“ über Rolle in Cannes-Gewinner-Film Von dpa | 29.05.2022, 05:38 Uhr

Der Film „Triangle of Sadness“ wurde bei dem Filmfestival in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Schauspielerin Iris Berben spielt in der Satire eine Nebenrolle.