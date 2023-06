Diesen Schafe-Pullover trug Prinzessin Diana bei einem Polo-Spiel im Jahr 1981. Jetzt wird er versteigert. Foto: dpa/Sotheby‘s up-down up-down Sie trug ihn 1981 Berühmter Schafe-Pullover von Prinzessin Diana wird versteigert Von dpa | 26.06.2023, 14:59 Uhr

Am 7. September 2023 soll ein Kleidungsstück, das einst Prinzessin Diana trug, an den Meistbietenden gehen: Bei Sotheby‘s in New York wird im Herbst Dianas roter Pullover mit Schäfchen darauf versteigert, wie das Auktionshaus jetzt mitgeteilt hat.