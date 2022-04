Andreas Dresen (l-r), Filmregisseur, und Bjarne Mädel, Schauspieler, sind im Gespräch. Foto: Bernd Wüstneck/dpa FOTO: Bernd Wüstneck Schauspieler Bjarne Mädel: Angenehmer Nebeneffekt bei Tragen von Maske Von dpa | 26.04.2022, 22:25 Uhr

Schauspieler Bjarne Mädel („Mord mit Aussicht“) kann dem Maskentragen in der Corona-Pandemie nach eigener Darstellung etwas Gutes abgewinnen. Mit dem Mund-Nasen-Schutz werde er weniger angesprochen, sagte Mädel am Dienstagabend in der Hochschule für Musik und Theater (HMT) Rostock. Dort stand er dem Regisseur Andreas Dresen („Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“, „Gundermann“) in der Veranstaltungsreihe „hmt: Fokus Film“ Rede und Antwort. Aber damit müsse jeder leben, der in einer Fernsehserie mitspielt. Es gehöre ein gewisser Bekanntheitswert dazu. „Wenn du das gar nicht willst, musst du halt gefälligst am Theater bleiben“, sagte der 54-Jährige.