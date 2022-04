Brooklyn Beckham und Nicola Peltz FOTO: Evan Agostini Leute Brooklyn Beckham und Nicola Peltz haben geheiratet Von dpa | 11.04.2022, 08:46 Uhr | Update vor 20 Min.

In einer Strandvilla in Palm Beach in Florida haben sich Brooklyn Beckham und die Schauspielerin Nicola Peltz das Ja-Wort gegeben.