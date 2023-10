Über den Tod von Burt Young berichtete zuerst die „New York Times“. Demnach starb Young bereits am 8. Oktober in Los Angeles im Alter von 83 Jahren.

Bekannt ist er vor allem für die „Rocky“-Filme. Darin spielt Young die Figur Paulie, einen Metzger und Freund von Hauptdarsteller Sylvester Stallone. Für diese Rolle wurde er 1976 für den Oscar nominiert. Stallone veröffentlichte eine Trauer-Nachricht mit einem gemeinsamen Foto auf Instagram.

