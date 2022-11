TV-Entertainerin Carolin Kebekus Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Gesellschaft Carolin Kebekus appelliert: Stoppt Gewalt gegen Frauen Von dpa | 17.11.2022, 09:21 Uhr

TV-Entertainerin Carolin Kebekus ruft dazu auf, mehr gegen tödliche Gewalt gegen Frauen zu tun. „Man muss sich das mal vor Augen führen“, sagte die 42-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Köln. In Deutschland werde an jedem dritten Tag eine Frau von ihrem Ex-Partner oder Partner getötet, so Kebekus. „Jeden Tag unternimmt ein Mann den Versuch“, führte sie weiter aus. Dies kann ihrer Ansicht nur gestoppt werden, wenn Gesellschaft, Politik und Justiz mehr Aufklärung betreiben.