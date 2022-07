CDU-Chef Friedrich Merz und seine Frau Charlotte in ihrem Privatflieger. Foto: Axel Heimken/dpa FOTO: Axel Heimken up-down up-down Sylt CDU-Chef Merz kommt mit Privatflieger zur Lindner-Hochzeit Von dpa | 08.07.2022, 19:52 Uhr

CDU-Chef Friedrich Merz und seine Frau Charlotte sind mit ihrem Privatflieger zur Hochzeit von Bundesfinanzminister Christian Lindner nach Sylt gekommen. Merz saß am Freitag selbst im Cockpit des Flugzeugs. Seine Frau und er stehen auf der Gästeliste für die Hochzeitsfeier von Lindner und der Journalistin Franca Lehfeldt. Die standesamtliche Trauung fand bereits am Donnerstag statt, am Samstag wollten sie sich in einer Kirche das Jawort geben. Am Donnerstag hatte Merz allerdings noch in Berlin zu tun: Er besuchte die Stallwächterparty in der Landesvertretung Baden-Württembergs. Am Freitag nach dem Bundestag ging der Flug zu nächsten Party - dann wollten Lindner und Lehfeldt nach dpa-Informationen Polterabend feiern.