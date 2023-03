Die aus Norddeutschland geförderte Satire „Triangle of Sadness“ des Schweden Ruben Östlund geht in drei Kategorien bei den Oscars ins Rennen – darunter Beste Regie und Bester Film. In einer der Hauptrollen ist unter anderem Woody Harrelson (r.) zu sehen.

Foto: dpa/Alamode up-down up-down