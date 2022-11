Schauspielerin Nina Gummich Foto: Annette Riedl/dpa/Archivbild up-down up-down Fernsehen „Charité“-Star Nina Gummich nervt Frage nach dem ersten Kind Von dpa | 10.11.2022, 07:28 Uhr

Schauspielerin Nina Gummich („Charité“) ärgert sich darüber, dass Frauen ab 30 ständig gefragt werden, wann es denn jetzt endlich mal mit den Kindern losgehe. „Als wäre das das Einzige, was eine Frau in dem Alter beschäftigen sollte oder woran sie gemessen wird“, sagte die 31 Jahre alte Gummich der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Zudem ist es eine extrem private Angelegenheit.“