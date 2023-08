Lord-of-the-Lost-Sänger Chris Harms: ESC-Pleite weder überraschend noch schlimm Von dpa | 07.08.2023, 13:36 Uhr 67. Eurovision Song Contest - Finale Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild up-down up-down

Sänger Chris Harms von der Band Lord of the Lost hat mit dem letzten Platz beim Eurovision Song Contest 2023 nach eigenem Beteuern Frieden gemacht, würde aber gern vieles an den Regeln ändern. „Unabhängig davon ist der letzte Platz für uns völlig okay. Das Subgenre, das wir vertreten, macht sieben Prozent am weltweiten Markt aus“, sagte der Musiker der „Braunschweiger Zeitung“ (Montag).